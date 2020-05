Na een hele dag Turing Tests uitvoeren wil je toch even lekker ontspannen? Nou, dan kun je lekker een podcast luisteren over misschien wel de beste A.I.-film van de laatste jaren: Ex Machina (2014) van Alex Garland. Alicia Vikander speelt Ava, een kunstmatige mens, en Caleb (Domnhall Gleeson) moet gesprekken met haar voeren om uit te zoeken of ze een echt bewustzijn heeft. Of heeft Ava’s maker, Nathan (Oscar Isaac) heel andere bedoelingen?

Iemand wie de film niet kon bekoren is Quirijn Foeken, gitarist van de Nijmeegse punkformatie Ink Bomb. Tot een paar jaar geleden was hij ook filmjournalist, en hoofdredacteur van BiosAgenda.nl. Vooral het einde heeft de film in zijn recensie een halve ster gekost. Waarom? Dat hoor je in deze aflevering.

We hebben het ook over het voyeurisme van de filmkijker, de comedy chops van Mark Wahlberg en houden een ethische discussie over mensen vermoorden als je robot bent.

Luister hier op Apple Podcasts, of speel ‘m hieronder af in Spotify.