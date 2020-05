‘Uit Zuid-Korea zie je heel vaak intelligente films, gedurfde films, spannende films,’ zei podgast Dennis Alink in Koffietijd daags na de Oscaruitreiking. ‘En dat alledrie kan ik gewoon niet zeggen over Parasite.’ Het was niet eens de eerste keer dat hij zich negatief uitliet over de film, maar wel de aanleiding om hem eens te vragen voor een potje Duimpjeworstelen. En, zo vindt Dennis, laat het de laatste keer zijn dat hij het hierover hoeft te hebben.

Behalve criticus, bijvoorbeeld ook in video’s voor het AD, is hij zelf filmmaker. En niet zomaar een. Met zijn dertig levensjaren heeft Dennis al belachelijk veel documentaires van speelfilmlengte op zijn naam staan. Sluizer Speaks, Unknown Brood en Freek. En hij is nu ook met meerdere filmprojecten druk aan het werk. Dan heeft hij met zijn band Cornwall laatst ook nog een debuutsingle uitgebracht, Gimme Some Light. Het is jaloersmakend allemaal.

In deze aflevering geeft hij Parasite (2019) er flink van langs, de film die regisseur Bong Joon Ho meerdere Oscars, een Gouden Palm, BAFTA’s, Golden Globes en wat al dan niet nog meer. Een kritische satire over klassenverschillen met een spannend plot, of zoals Dennis het liever zegt: “Een klucht!”

Ook gaat het over het leveren van filmkritiek, het gebruik van symboliek en over hoe Snip en Snap een sketch afsluiten.

