Eén film, twee meningen, driedubbeldik plezier. Want wat is er nou leuker aan cinefilie dan het oneens zijn met andere filmliefhebbers? De Duimpjeworstelen Filmpodcast verschijnt elke twee weken hier op Cine. Dit is aflevering 33: The Revenant (2015).

Was het de Oscarbuzz, waardoor The Revenant destijds zo veel publiek trok? De film zou uiteindelijk ook de eerste Academy Award opleveren voor hoofdrolspeler Leonardo DiCaprio. Maar toch. Veel mensen zagen die prijs vooral als een goedmakertje, waar onze Leo al veel betere – genegeerde – acteerprestaties had geleverd. En laten we eerlijk wezen; over The Revenant wordt niet meer heel veel gepraat.

Maar nu wel! Want AD-filmjournalist en podcaster Gudo Tienhooven wil graag van het hart wat voor lege huls hij de film vindt. Plaatjes van bomen om van te kwijlen, maar niet veel meer dan dat. In zijn eigen podcast MovieInsiders maakte hij tegen co-host John de Jong al eens de vergelijking met een andere film die menselijk lijden in een flink staaltje mooifilmerij verpakte. Welke? Dat hoor je in de aflevering.

Host Ruud kan na een nieuwe kijkbeurt alleen maar constateren dat hij The Revenant nog steeds een dikke duim omhoog geeft. Oftewel: genoeg voer voor gesprek!

Ook hebben ze het over het achtste wereldwonder Werner Herzog, hoe acteurs een Oscar winnen en over verkracht worden door een beer. Joepie!

