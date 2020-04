Eén film, twee meningen, driedubbeldik plezier. Want wat is er nou leuker aan cinefilie dan het oneens zijn met andere filmliefhebbers? De Duimpjeworstelen Filmpodcast verschijnt elke twee weken hier op Cine. Dit is aflevering 31: Fight Club (1999).

De gasten van deze podcast blijven je verbazen. Een Film Fan – see what we did there? – die maar weinig opheeft met Fight Club, misschien wel het magnum opus van de beste filmmaker van zijn generatie? Gelukkig is host Ruud altijd wel te porren om te praten over de grote David Fincher.

Tegenover hem zit dus Nils Timmer van de Film Fans Podcast. Na jaren van aansporing gaf hij eindelijk Fight Club een kans. Maar hij werd er niet zo blij van. Was hij overhyped? Was er wat anders dat hem afstootte? Hij belt in via Skype om er eens wat dieper in te duiken.

Het is de eerste van een set afleveringen die is opgenomen in sociale isolatie. Oftewel met het wonder van moderne technologie, dat ons dezer dagen toch contact met elkaar laat hebben. Want ja, je moet wat.

Ruud en Nils hebben het trouwens ook nog over de rol van geweld in cinema, films met een twist erin en iets moois kapot willen maken.

Luister hier op Apple Podcasts, of speel ‘m hieronder af in Spotify.

