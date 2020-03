Cine verwelkomt Ruud Vos met zijn Duimpjeworstelen podcast! Vanaf nu, samen met de Cine Podcast, te beluisteren op onze website.

Je bent met het vliegtuig op weg naar L.A., wat kijk je dan? Waarom niet iets met drie keer de lettercombi L-A in de titel? La La Land (2016) is een groot eerbetoon aan de klassieke Hollywood-musicals van weleer. Grote, kleurrijke producties met veel zang en dans, en vooral ook romantiek. Maar is het wel zo’n geslaagde hommage?

Nee, vindt Schokkend Nieuws-hoofdredacteur Julius Koetsier. Wat hem betreft komt deze film niet in de buurt, en al helemaal de zang- en danscapaciteiten van de twee hoofdrolspelers – Emma Stone en Ryan Gosling – niet. Maar leuk geprobeerd van regisseur Damien Chazelle. Nee maar echt. Serieus. Heel leuk geprobeerd.

Verder hebben we het ook over feestjes waar iedereen gezien wil worden, de ontkenning van het bestaan van mobiele telefoons en de echte toekomst van de jazzmuziek.

