Duimpjeworstelen #112: Bor Beekman ❤️ De Oost

Gaat host Ruud echt proberen om De Oost (2020) van Jim Taihuttu kapot te maken? Natuurlijk niet, maar deze oorlogsfilm over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië is een uitstekende gespreksopener. Dus laten we er vooral eens uitgebreid over praten…

Wie het zeker over deze belangrijke Nederlandse film wilde hebben, is voorvechter Bor Beekman. Als filmredacteur bij de Volkskrant was hij al vroeg op de hoogte van het maakproces van deze film. Bor sprak meermaals met regisseur Taihuttu en bezocht ook de set en is daardoor dus ook een echte autoriteit over deze belangrijke oorlogsfilm van Nederlandse bodem.

Want het moest blijkbaar 70 jaar duren voordat deze oorlog eindelijk in een Nederlandse film zou worden gevat. In de hoofdrol zien we Martijn Lakemeier als de jonge soldaat Johan, die naar Indonesië trekt om ‘wat goeds’ te kunnen betekenen. Eenmaal daar start de desillusie. En verbolgen jongetjes zijn een goede prooi voor megalomane legerleiders die er zo hun eigen agenda op nahouden. In dit geval een Grieks-Nederlandse kapitein genaamd ‘de Turk’, gespeeld door Merwan Kenzari.

En ook worden aangestipt: het zure imago van de Volkskrant, wat de Oost alleen al losmaakte toen de trailer uitkwam en waarom wij Hollanders niet kunnen genieten als we gewoon eindelijk eens een goede film maken.

