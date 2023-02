Duimpjeworstelen #111: Bram Roza ❤️ The Abyss

Het is onderwater, ziet er blauw uit, is ondertekend door James Cameron en is niet Avatar. Rara, wat is het? The Abyss (1989) natuurlijk! Het passieproject dat de grootste waanzinnige van Hollywood maakte na zijn successen Terminator en Aliens. Dit is zijn versie van een Steven Spielberg-avontuur: bovennatuurlijke wezens, een hoop verwondering en in het midden van dat alles een scheidingsdrama. Maar dat wel op de bodem van de oceaan.

Zakenpartners en gescheiden stel Bud en Lindsey worden voor het karretje van het Amerikaanse leger gespannen om een gezonken onderzeeër op te duiken. Maar als er onverklaarbare zaken gebeuren, zorgt de paranoïa voor extra druk in Spongebob’s achtertuin. Navy Seal luitenant Coffey denkt dat de Russen op de loer liggen en wil de boel nuken. Lindsey weet beter: hier is onbekend intelligent leven in het spel.

We duiken erin met documentairemaker, grafisch vormgever en oprichter van UFO Meldpunt Nederland Bram Roza. Eigenlijk had hij liever Close Encounters of the Third Kind besproken, maar daar kan host Ruud op zijn slechtste dag weinig mis mee vinden. Dus The Abyss was een zeer geschikte tweede keuze. Zeker voor iedereen die hoopt op het bestaan van leven dat intelligenter is dan de mensheid.

En ook gaat het over: unidentified submergible objects (USO’s), Ruud’s jaren negentig voor zijn Eminem- en punkperiode en hoe Michael Biehn het doet als slechterik in een film…

Links:

UFO Meldpunt Nederland: https://ufomeldpunt.nl/

UFO Podcast Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=6KvTuD8-woQ

De UFO’s van Soesterberg op Voordekunst: https://www.voordekunst.nl/projecten/13290-de-ufos-van-soesterberg

Bram Roza op IMDb: https://www.imdb.com/name/nm7051622/

Trailer Xangadix Lives!: https://www.youtube.com/watch?v=PSdmSc5L1nk

Cult Classic Crap Comics: https://www.instagram.com/cultclassiccrapcomics/

Michael Minneboo – Live praten over ufo’s en mysteries met Bram Roza | Vlog 666: https://www.youtube.com/watch?v=_w3Z3-qqEs4

Extra links: