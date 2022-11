Op zaterdag opgenomen en zondag al online! Deze aflevering kon je live bijwonen in Café LUX, tijdens het International Science Filmfestival Nijmegen (InScience), de Amazing Discoveries-editie.

Dit is ook de allereerste aflevering waarin we een documentaire bespreken: Seaspiracy (2021) van Ali Tabrizi. De docufilmer ging als een soort onderzoeksjournalist de hele wereld over om allerlei bedreigingen voor de oceanen in kaart te brengen. Maar hoe goed deugt zijn ‘onderzoek’? Deze vooral activistische aanklacht tegen de wereldwijde visindustrie ging in elk geval in korte tijd helemaal viral.

We onderwerpen deze film aan de kritische blik van Laura Bergshoef, wetenschapsjournalist bij het NRC Handelsblad. Als een ware FactCheck Norris stroopt ze de mouwen even flink op! Laura is blij dat dit belangrijke onderwerp wordt aangekaart in zo’n populaire film, maar heeft wel veel aan te merken op de methodologie van Tabrizi.

Zo gaat het over cherry picking en misrepresentatie van feiten, vertelt host Ruud waardoor hij toch overstag ging toen hij deze docu voor het eerst keek en wordt een belangrijke vraag gesteld. Welke belangen hebben Ruud en Laura namelijk zelf bij het maken van deze podcast?

Artikel ‘Op deze foto’s kijken we 13 miljard jaar terug in de tijd’ in NRC van Laura Bergshoef: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/12/geboorte-en-dood-in-het-heelal-a4136283

Laura op Journa: https://journa.com/laura-bergshoef

Filmfestival InScience: https://www.insciencefestival.nl/nl/

Arthouse LUX Nijmegen: https://www.lux-nijmegen.nl/

