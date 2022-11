Nja, voor de vorm houdt onze host zijn duim omlaag op de foto, maar ter compensatie mag podgast Andy zijn beide duimen hemelwaarts richten. Want het ergst denkbare is gebeurd: Ruud zag, hij herbekeek en hij veranderde van mening. Barbarella (1968) is niet de troep waar hij het jarenlang voor hield, integendeel zelfs. Sekspositieve Jane Fonda op ruimteavontuur is een van de plezierigste dingen die hij in tijden op het scherm zag!

Zijn gast, Andy Leenen (Tekstbureau Tien Anderen) is behalve communicatieheld een echte filmkenner. De Amazing Discoveries-editie van het InScience Filmfestival (4-5 nov.) is een uitstekende aanleiding om het te hebben over een film die héél erg scifi, maar niet heel erg een wetenschapsfilm is. Barbarella kijken is voor hem “als een goede, oude vriend tegenkomen, met wie je een vriendschap hebt die je niet hoeft te onderhouden.”

Overigens, Duimpjeworstelen is er LIVE! bij op deze mini-editie van InScience. De Ruud neemt daar met livepubliek een speciale aflevering op met NRC-wetenschapsjournalist Laura Bergshoef, over de activistische (get it?) documentaire Seaspiracy. Za 5 november, om 15.30u in Café LUX Nijmegen.

In deze aflevering over Barbarella gaat het trouwens ook nog over waarom rapper Snoop Dogg in de film The Beach Bum de naam Ray heeft, over het Ruuds bijna-alcoholprobleem in 2009 en over de vraag of deze film een goede double feature is met 2001: A Space Odyssey.

Links:

Tekstbureau Tien Anderen: https://tienanderen.nl/

Duimpjeworstelen LIVE! op InScience Amazing Discoveries: https://www.insciencefestival.nl/nl/vertoning/duimpjeworstelen-live-laura-bergshoef-nrc-vs-seaspiracy/

Extra links: