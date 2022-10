Edward Scissorhands (1990), die scharen we tot de categorie ‘helemaal geknipt voor het Halloween-seizoen’. Maar is dit gothic sprookje jaren na dato nog wel van de juiste scherpte, of snoeien we die liever uit de kijklijst? Hoe dan ook, films als deze zijn tegenwoordig schaars, zelfs binnen het nieuwere repertoire van regisseur Tim Burton.

Maar laten we eens kappen met de flauwe woordgrappen. Want host Ruud herevalueert een van de favoriete films uit zijn jeugd niet in zijn eentje. Filmmaker, Vet gezellig-host en schrijver Alwin Ritsier schuift aan om zijn blijvende liefde voor deze moderne klassieker te verkondigen. Alwin had al aardig wat horror achter de kiezen, toen zijn pa hem deze aanraadde. Toch vielen de schellen van zijn ogen: dat je dít ook allemaal met film kunt!

Edward Scissorhands weet een duister randje te combineren met fantasierijke beeldcreativiteit en oprecht drama. Maar hoe goed is-ie eigenlijk oud geworden? Nu we zowat al onze bedenksels uit de computer kunnen toveren, is deze film misschien zelfs wat – durven we het te zeggen? – behouden. Dus waar houdt jeugdsentiment op en staat er dan nog steeds een ijzersterk verhaal?

We hebben het ook over de vraag of Scissorhands wel echt de achternaam van Edward is, over acteur Johnny Depp op zijn raarst en alternatieve Edwards. En we werpen de vraag op: is Kim (Winona Ryder) in deze film niet eigenlijk een ontzettende trut?

Links:

Vet gezellig: https://vetgezellig.nl/

Vet gezellig op Youtube: https://www.youtube.com/c/vetgezellig

De short Aokigahara: Suicide Forrest (2014), geregisseerd door Alwin Ritsier: https://vimeo.com/172975165

Documentaire Leven met extreme angst: https://www.youtube.com/watch?v=kYE5TD5URKw

Alwins boek, Gek van mezelf: https://gekvanmezelf.nl/

Extra links: