Mank! Een film waar niet genoeg over wordt gesproken. Dus klimmen we lekker lang in de podcastmicrofoon, om dit epos over scenarioschrijver Herman J. Mankiewicz onder de loep te nemen. Regisseur David Fincher verfilmde het script van zijn eigen pa, Jack, over de roemruchte totstandkoming van oerklassieker Citizen Kane (1941). Gary Oldman speelt in Mank de titelrol, en Amanda Seyfried doet met haar acteerprestatie een #justiceformariondavies.

Aanleiding voor het gesprek is het uitkomen van En het woord werd beeld, van schrijvers Bart Juttmann en Marc Veerkamp. Een boek vol verhalen over de totstandkoming van filmklassiekers en tv-series, maar dan door de ogen van de scenaristen. Zo ook Citizen Kane, waarvan filmcriticus Pauline Kael in de jaren zeventig betwistte dat regisseur Orson Welles zijn schrijfcredit – én Oscar – wel verdiende. En ja, als je het over Mank hebt, kún je Kane simpelweg niet onbesproken laten…

We hebben het ook over het Kuifje-probleem in moderne films, hoe het maken van een film teamwerk is en de vraag of er wel goed en slecht bestaat, als je cinema beoordeelt.

Links:

Bart Juttmann: https://www.deliterairagent.nl/auteurs/i-j-k-l/bart-juttmann

Marc Veerkamp: https://www.kinderboeken.nl/auteur/marc-veerkamp/

En het woord werd beeld: https://www.bol.com/nl/nl/p/en-het-woord-werd-beeld/9300000119170525/

Bart Juttmann op IMDb: https://www.imdb.com/name/nm2294077/

Marc Veerkamp op IMDb: https://www.imdb.com/name/nm2085288/

George & Paul: https://schooltv.nl/programma/george-paul/

Extra links: