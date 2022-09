Stel, de zombie-apocalypse breekt uit. Waar kun je dan het beste verschansen? Een locatie waar je delen veilig kunt afzetten tegen het existentiële gevaar van wandelende doden, waar voedsel voorradig is en waar je de tijd kunt doden… Filmmaker George A. Romero wist het: een groot overdekt winkelcentrum.

“Het origineel is overschat en de remake is ontzettend leuk.” Die tweede mening hoor je nog wel vaker, over Zack Snyders Dawn of the Dead (2004), maar een takedown van Dawn of the Dead (1978)? Dan moet je toch echt wel van goeden huize komen. En waarachtig, dat doet onze podgast in aflevering 101 gelukkig ook!

We hebben namelijk een one-o’-one met festivaldirecteur Jan Doense, van Film By The Sea (9-18 september in Vlissingen). De grote Jan Doense, Mr. Horror! Filmcriticus, -maker en -programmeur, maar misschien wel vooral kenner. Met zo’n wandelende horrorencyclopedie bevat deze aflevering gegarandeerd goede tussentijdse kijktips, stevige meningen en lekkere anekdotes.

We hebben het ook over hoe Jan er persoonlijk voor zorgde dat de beste versie van Dawn of the Dead op dvd werd uitgebracht, waar de zombiemythe oorspronkelijk vandaan komt en de keren dat Jan aan tafel zat met regisseur Romero en acteur Ken Foree.

Links:

Film by the Sea: https://www.filmbythesea.nl/

Film Events: https://www.filmevents.nl/

Jan Doense op IMDb: https://www.imdb.com/name/nm0973063/

‘Mr. Horror Jan Doense over zijn favoriete griezelfilms’ in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/mr-horror-jan-doense-over-zijn-favoriete-griezelfilms~b225d008/

R.I.P. (2001), de short van Jan Doense: https://www.youtube.com/watch?v=uhbjUfUA1ms

Extra links: