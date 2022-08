Was Christopher Nolan wel zo origineel bezig toen hij Inception (2010) maakte? Of had iemand het ijzersterke basisidee om in te breken in dromen toch echt bij hem geĆÆmplementeerd? Dat is voer voor gesprek in deze jubileumaflevering van Duimpjeworstelen.

Want we hebben het gehaald! Honderd friggin’ afleveringen, met ongeveer evenveel gasten en films die voorbij zijn gekomen. En om dat te vieren gaan we terug, helemaal naar het prille begin. Naar de tijd dat Duimpjeworstelen nog helemaal geen podcast was, maar een interviewreeks op een weinig gelezen filmblogje genaamd De Cinemaki.

De gast van toen, comedian, redacteur en dammer Lambert-Jan Koops, is terug om een nieuwe film kapot te maken. Althans, misschien vindt hij Inception eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Maar het vraagstuk over het auteurschap van de film was aanleiding voor een goede filmbabbel.

We hebben het ook over de legendarische tv-serie The A-Team, de perceptie van films als pamfletten als ze dat niet inherent zijn, en over hoe zielig het is om in je eentje naar de film te gaan. Net als host Ruud.

Links:

Lambert-Jan Koops: http://www.lambertjan.nl/

De roast van Lambert-Jan Koops: https://www.youtube.com/watch?v=bGs6IXCSPtI

Duimpjeworstelen met Lambert-Jan Koops op De Cinemaki (LJK vs. Looper): https://decinemaki.wordpress.com/2013/04/05/duimpjeworstelen-met-lambert-jan-koops/

Scrooge McDuck, The Dream of a Lifetime van Don Rosa: https://disney.fandom.com/wiki/The_Dream_of_a_Lifetime

De roman De Keuzes van nu van Lambert-Jan: https://www.bol.com/nl/nl/f/de-keuzes-van-nu/9200000002145056/

Dammer Lambert-Jan op Tournament Base: https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/liddetailp.php?SpId=2237&Id=f&taal=1

Extra links: