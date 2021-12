Hooggeëerd bezoek in deze 81ste editie van de podcast. We hebben zowaar een katholieke heilige over de vloer. Mister December himself: Sint Nicolaas van Myra Patara. De beste man was toevallig in het land voor zaken, maar wist ook een klein momentje in zijn drukke schema te vinden om te babbelen over een film. En wel een semi-biopic van zijn eigen leven: Sint (2010) van regisseur Dick Maas.

De details uit het leven van St. Nicolaas zijn nogal aangepast in het fictieve plot. Dat Niklas – de door Huub Stapel gespeelde ‘Slechtheiligman’ uit de film – vooral een moordende ploert is, stemt onze podgast des te vrolijker zelfs! Sint is daarmee een typische Maas-film: een dik aangezette culthorror met een vette knipoog.

En dit is een speciale aflevering! Want als Sinterklaas komt praten over deze film, willen we wel visueel bewijs. We nodigden hem uit in de radiostudio, en hebben de boel op film gezet. Dat maakt dit de best klinkende en uitziende aflevering van Duimpjeworstelen tot nu toe! Kijk en luister dus snel…

We hebben het in het gesprek ook over de ophef rond de filmposter van Sint, hoe oud de Goedheiligman nu werkelijk is en hoeveel suspense of disbelief je nodig hebt om een ruiter op het dak te accepteren.

Links:

De Dick Maas Methode op NPO Plus: https://www.npostart.nl/het-uur-van-de-wolf/29-09-2021/VPWON_1330431

dkstudio (Wijchen) van Dick Klabbers, waar we de podcast hebben opgenomen: https://www.dickklabbers.nl/

Cameraman Devansh Gupta: http://perpendicularinfinities.com/

Bijzondere dank aan Jan Gipman: http://jangipman.nl/

Extra links: