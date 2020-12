Geen film is zo kerstig als It’s a Wonderful Life (1946). Regisseur Frank Capra smeet zijn volledige sappig sentimentele inborst in deze sneeuwerige vertelling. Bioscoopbezoekers lieten ‘m misschien nog vrij links liggen, maar op tv vond-ie alsnog zijn succes. Het verhaal van George Bailey (James Stewart), die een leven lang zichzelf opoffert voor zijn dorpsgenoten in Bedford Falls.

Hij zit helemaal aan de grond en staat op het punt zich van een brug te gooien. Iedereen was beter af als hij nooit geboren was, denkt hij. En dan verschijnt engel Clarence om hem een belangrijke les te leren. Die laat hem zien hoe de wereld eruitziet zonder hem.

Wie die de film nog nooit gezien had is Amanda Morina. Ze recenseerde vorig jaar nog een hele rits aan kerstfilms op haar kanaal Dinner and a Movie Mag, maar deze ging tot nu toe nog aan haar voorbij. Zou dus wel eens tijd worden, niet? Amanda liet zich verrassen, en dus gunnen we jullie dezelfde ervaring: geen spoilers. Wordt er geduimpjeworsteld, of is ze het in de traditie van Duimpjekerstelen volledig eens met host Ruud, die graag weer eens weg zwijmelde bij It’s a Wonderful Life?

Ook hebben we het over Hallmarks visie op wat kerst is. Slechteriken in kinderfilms komen even ter sprake. En ook kun je even worden meegenomen in Ruuds frustratie, wanneer hij niet op de naam van Jimmy Stewart kan komen.

