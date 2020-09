Harrrh, stelletje zeepokken! Het is International Talk-Like-A-Pirate-Day, en dus wordt het releaseschema van Duimpjeworstelen even gekaapt door een speciale aflevering. Dus of je de kajuit aan het schrobben bent, of uit een patrijspoort zit te turen… Wie weet klim je het kraaiennest wel in? Allemaal valide opties. Maar wat je ook doet, luister deze speciale piratencast.