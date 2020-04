Tot onze grote spijt is het Imagine Film Festival om voor de hand liggende redenen uitgesteld tot een niet nader bekende datum. Maar tot onze grote vreugde betekent dat niet dat er dit jaar slechts een gapend gat in onze agenda’s en harten ontstaat, want gelukkig gaat het festival vanaf maandag 13 april iedere twee weken een selectie aan shorts uit 2019 online beschikbaar maken. Aanstaande maandag trapt Imagine de online programmering af met het internationale shortsprogramma WTF??’. Wat kan je verwachten? ‘Verwacht kannibalisme, de kerstman, onthutsende ontvoeringen, dode katten, iemand die vastgeketend zit zonder te weten waarom en families die pardoes in het niets verdwijnen’, aldus Imagine. We nemen vandaag alvast een voorproefje met R.I.P., een stemmige short uit 2001. Deze short werd geregisseerd door Jan Doense, de grondlegger van het Festival van de Fantastische Film, de vorige incarnatie van het Imagine Film Festival.