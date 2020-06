Het Imagine Film Festival dat zich dit jaar noodgedwongen verplaatst heeft naar de virtuele wereld in plaats van de virale wereld, kan gelukkig daardoor ook wat langer door blijven gaan. Na een korte pauze kunnen we weer genieten van een selectie korte films uit het programma Nieuw Nederlands Peil 2. In dit programma kun je naast onderstaande film De Gloeiige genieten van pareltjes van eigen bodem Vonnis en In The Palace.

In De Gloeiige volgen we een boerenknecht die in 1850 vee over de grens tussen Nederland en België probeert te smokkelen, terwijl een boosaardige entiteit het moeras waar hij doorheen moet onveilig maakt. De film werd geregisseerd door Justus van den Elsen naar een scenario van Justus van den Elsen en Bart Verhoeven. De film viel in de prijzen in zowel Spanje, Mexico en de VS als bij het thuispubliek op het Eindhoven Film Festival en het Tilburgs Film Festival.