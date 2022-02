Met Zombie Love maakte de Nederlandse filmmaakster Yfke van Berckelaer de eerste rom-zom-kom in musicalvorm, oftewel de eerste romantische zombie komedie… in musicalvorm. Met Warm Bodies deed Hollywood daarna in 2013 een halfslachtige poging om de rom-zom-kom als genre te lanceren, zonder al te veel navolging. Pas in 2017 kwam een waardige opvolger in de vorm van Anna and the Apocalypse, een low-budget rom-zom-kom feature in musicalvorm. Maar nu is Zombie Love, de OG rom-zom-kom musical eindelijk online te zien.