De gruwelijke moord op George Floyd heeft in de Verenigde Staten gezorgd voor massale demonstraties door het hele land, die ondanks een zeer gewelddadige ontvangst door politie en ordediensten nog steeds aanhouden en groeien. Over de hele wereld werden protestacties georganiseerd uit solidariteit met de betogers in de VS en om aandacht te eisen voor politiegeweld, racisme en onderdrukking in eigen land en overal ter wereld. Ook in Nederland kwamen mensen in grote getale bij elkaar in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Den Haag en Arnhem en manifestaties in Enschede, Nijmegen en Utrecht staan voor morgen gepland. Helaas lijkt wat er gaande is voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bed-show omdat ze zelf niet hebben ervaren hoe het is om continu rekening te moeten houden met een maatschappij waarin de kleur van je huid meespeelt in of je veilig over straat kan, aangenomen wordt voor een baan of aangezien wordt voor een crimineel. Gelukkig heeft film de kracht om de kijker ervaringen mee te geven vanuit het perspectief van een ander en hebben films als If Beale Straat Could Talk, Moonlight en Get Out de afgelopen jaren het bioscooppubliek bekoord met verhalen vanuit een zwart perspectief. Your Black Friend, gebaseerd op de gelijknamige comic van Ben Passmore, snijdt minder grote problemen aan, maar weet daardoor juist duidelijk de focus te leggen op alle microagressie waar een jonge, zwarte man mee om moet gaan terwijl hij zich door zijn leven manoeuvreert. Het zal er waarschijnlijk niet voor zorgen dat je rancuneuze oom met gebalde vuist op een plein gaat staan, maar wellicht stemt het hem tot nadenken.