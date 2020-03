Cine Short: You Suck At Cooking

Dankzij het Corona-virus zal een groot deel van onze redactie en lezers de komende tijd wat vaker thuis zitten in plaats van de hort op te gaan. Dat heeft natuurlijk enkele nadelen, waaronder verveling (als je Netflix uitgebinged hebt), afstomping (al het apocalyptische wereldleed dat je 24 uur per dag kan volgen, gaat je niet in de koude kleren zitten) en het bestellen van duur, ongezond voedsel. Gelukkig ontdekten we voor de Cine Short van deze week een bijzonder culinair YouTube-kanaal dat zich onderscheidt van de competitie door enkele unieke kenmerken. Ten eerste valt op dat in tegenstelling tot meer gelikte YouTubers als Binging with Babish en de koks van Bon Appétit, de esthetiek van You Suck At Cooking nogal amateuristisch en studentikoos overkomt. Maar al snel valt de oplettende kijker op dat dit ook vooral een stilistische keuze is die ervoor zorgt dat de visuele grappen die veelal gebruik maken van praktische effecten waar YouTuber Zach King een online beroemdheid mee is geworden. Dit wordt weer afgewisseld met bizarre stop-motion filmpjes waarin eieren terecht zijn gekomen in Film Noir moordmysteries en van de pot gerukte, associatieve flashbacks naar de jeugdtrauma’s die de filmmaker drijven tot het maken van kookvideo’s op YouTube. Deze specifieke episode van You Suck At Cooking draait om een gare Brit die laat zien hoe je Tikka Masala maakt, maar zoals het alle kanten op zwabberende accent suggereert is het gewoon de Amerikaanse maker zelf met een zwaar onovertuigend Mockney tongval. Dit soort hilariteiten zorgen ervoor dat deze short voldoet aan meerdere criteria: het is vermakelijk, onverwacht en als je niet oplet, kun je er zelfs nog wat van opsteken.