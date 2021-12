Nu de pepernoten met 70 % korting in de bargain bin liggen en de kerstballen van zolder worden gehaald, is het ook bij de Cine Short tijd om even vooruit te blikken naar de al dan niet zalige Kerstdagen. Voor eenieder die een korte opfriscursus nodig heeft waar Kerstmis nou precies om draait, wordt bediend door Korvo van de animatieserie Solar Opposites. Die vraagt zich immers af: WTF is Christmas? om vervolgens met behulp van poppen, zingende kerstboomversiering en bloeddorstige rendieren min of meer de betekenis achter de feestdagen te achterhalen. Alvast veel plezier gewenst in de aanloop naar de kerstdagen, lieve lezers en kijkers van Cine!