Op de 17e ging de 34ste editie van het IDFA, het meest prestigieuze documentairefestival van de wereld van start, gelukkig deze keer weer in de bioscoop en op lokatie in plaats van virtueel via je beeldscherm en Zoom-gesprekken. Met een aanbod van 300 documentaires is het niet altijd even gemakkelijk kiezen. Een tip die we oppikten van een festival-insider is de documentaire Writing With Fire van Rintu Thomas and Sushmit Ghosh. In Writing With Fire staan de journalisten van Khabar Lahariya centraal, de enige krant in India die door vrouwen uit de Dalit kaste wordt gemaakt. De film viel eerder in de prijzen op het Sundance festival en zal hoogstwaarschijnlijk ook op het IDFA kans maken op prijzen.