De nieuwe trailer voor Dune van Denis Villeneuve heeft de belangstelling voor deze adaptatie van de sciencefiction-klassieker van Frank Herbert opnieuw doen oplaaien. Een verfilming van het boek door de cultregisseur Alejandro Jodorowsky kwam in de jaren zeventig uiteindelijk niet van de grond, maar bleek ongelofelijke invloed te hebben uitgeoefend op Hollywood (zoals te zien is in de uitermate informatieve en vermakelijke documentaire Jodorowsky’s Dune). In 1984 deed David Lynch een dappere poging die niet iedereen wist te charmeren en in 2000 verscheen een mini-serie op de Sci-Fi Channel genaamd Frank Herbert’s Dune. Dankzij de pandemie is de releasedatum van Villeneuves film al een paar keer verplaatst, maar met een beetje mazzel kunnen we dit najaar eindelijk zien of hij het bronmateriaal eer aan kan doen. Voor eenieder die het boek niet heeft gelezen en/of de eerdere verfilmingen niet heeft gezien, maar benieuwd is naar een introductie tot het bronmateriaal, is er dit filmpje waarin Dan Kwartler van TED Ed het uitlegt.