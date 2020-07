De Nieuw-Zeelandse filmmaker, scenarist, producer en acteur Taika Waititi zit niet graag stil: met Thor: Ragnarok maakte hij in 2017 met afstand de vermakelijkste blockbuster in het Marvel Universum en voor de arthouse hit Jojo Rabbit ontving hij dit jaar de Oscar voor Best Adapted Screenplay. In beide films acteerde de goede man ook nog eens: in Thor: Ragnarok vertolkt hij door middel van de magie van motion-capture technologie een revolutionair ingestelde stenen buitenaardse gladiator genaamd Korg en in Jojo Rabbit was hij de ingebeelde vriend van de 10-jarige Jojo in de vorm van Adolf Hitler.

Op dit moment werkt Waititi aan een vervolg op Thor: Ragnarok genaamd Thor: Love and Thunder, een vervolg op de culthit What We Do in the Shadows genaamd We’re Wolves, de sportkomedie Next Goal Wins, een tiende Star Wars-film en de live-action adaptatie van de legendarische manga en anime Akira. Daarnaast ontwikkelt Waititi voor Netflix twee series gebaseerd op Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory en is hij als producent betrokken bij de gelijknamige tv-spinoff What We Do in the Shadows en Wellington Paranormal.

Dat Waititi een getalenteerde filmmaker is, bewees hij al in 2004 met zijn korte film Two Cars, One Night, waarvoor hij werd genomineerd voor de Oscar voor Best Live Action Short Film. In 2005 verloor hij van Andrea Arnold, wiens korte film Wasp net als Two Cars, One Night ouderlijke verwaarlozing, armoede en hoe kinderen hiermee omgaan als onderwerp heeft. Two Cars, One Night is al eerder de Cine Short geweest, maar in hetzelfde jaar dat Waititi van Arnold verloor, maakte hij de short What We Do in the Shadows: Interviews with Some Vampires. De short werd later uitgewerkt tot de succesvolle filmkomedie What We Do in the Shadows en de gelijknamige tv-serie die net een tweede seizoen heeft afgerond en waarvan een derde seizoen al is aangekondigd.