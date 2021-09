Binnenkort kunnen filmliefhebbers met een voorkeur voor Japanse cinema weer genieten van Camera Japan in LantarenVenster in Rotterdam en in LAB111 in Amsterdam (voor de beste programmatips, zie het artikel van festivalprogammeur en Cine-redacteur Theodoor Steen). Naast de nieuwste pareltjes uit de Japanse filmwereld worden in Rotterdam twee stille films vertoond met muzikale begeleiding door het Rotterdam Kinematic Ensemble. A Straightforward Boy is een lang verloren gewaande film van de grootmeester Yasujiro Ozu, die na een recente restauratie voor het eerst in Nederland vertoond zal worden. Ozu’s films hebben een grote invloed uitgeoefend op Westerse filmmakers die op zoek zijn naar een alternatief voor de narratieve conventies van Hollywoodfilms. Ondanks de duidelijke verschillen tussen Wes Anderson en Ozu, verkent de Canadese filmwetenschapper Anna Catley in haar visuele essay de overeenkomsten tussen de twee regisseurs.