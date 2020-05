Wie heeft er de afgelopen maanden niet verzucht dat het fijn zou zijn om een andere wereld te kunnen bezoeken waarin je niet zucht onder de dictatuur van een virus? In Vert, de Cine Short van vandaag, wordt die wens waarheid. In de korte sci-fi film van Kate Cox maken we kennis met getrouwd stel Emelia en Jeff. Voor hun 20-jarige jubileum heeft Emelia een paar VR-brillen op de kop getikt zodat het stel elkaar met nieuwe ogen kan bekijken. Cox wist voor de film de met een BAFTA bekroonde actrice Nikki Amuka-Bird en Nick Frost te strikken en de film werd in een enkele draaidag geschoten.