De Cine Short van vandaag is eigenlijk met de beste wil van de wereld geen short te noemen, maar als je op social media door wappies om de oren wordt geslagen met drie uur durende YouTube-films, is een tegenwicht wellicht welkom. Als je leipe yogafluisterende tante die fan is geworden van Baudet je een filmpje toestuurt waarin betoogd wordt dat de vaccins tegen het coronavirus je veranderen in een uit alle lichaamsopeningen bloedende onvruchtbare mutant die ironisch gezien zijn/haar magnetisering omarmt omdat het de enige manier is om het dodelijke ijzertekort tegen te gaan, is het fijn om een goede reply achter de hand te hebben. De Engelse YouTuber Harris Michael Brewis combineert zijn anarchistische gevoel voor humor met gedegen research in een YouTube-film waarin hij onderzoekt waar de weerstand jegens vaccins vandaan komt. Spoiler alert: uiteindelijk valt alles terug te voeren tot een enkele dokter genaamd Andrew Wakefield die dankzij de tomeloze inzet van journalist Brian Deer bekend is geworden. Buckle up your seatbelts, Dorothy…