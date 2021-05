In Untitled Earth Sim 64 van de Zweedse scenarist/regisseur Jonathan Wilhelmsson ontdekt Marie (Karen Olrich-White) op een dag dat de aarde een simulatie is. Deze voor een appel en een ei gemaakte korte sci-fi comedy speelt met het filosofische gedachtenexperiment dat al menig stonerfeestje heeft gevuld en beeld de wereld uit door middel van klassieke special effects en glitch art. En het is toch best aangenaam verpozen in een zomers Gothenburg.