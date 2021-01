De geliefde Engelse schrijver Terry Pratchett is al weer bijna zes jaar niet meer onder ons, maar zijn werk blijft filmmakers inspireren. Helaas blijft het moeilijk om de briljante ideeën van Pratchett succesvol te vertalen naar het bioscoopdoek of TV, gezien de vernietigende kritiek op de recente serie The Watch of de gemengde gevoelens die de adaptatie van Good Omens in fans losmaakte. De korte fanfilm Troll Bridge, gebaseerd op een verhaal van Pratchett lijkt wel de juiste snaar te raken. Regisseur Daniel Knight bewerkte het verhaal en na een lange aanloop wist hij via crowdfunding genoeg geld bij elkaar te sprokkelen om de film in 2019 af te maken. Voor alle fans van Pratchett: er zijn meer Discworld-adaptaties in ontwikkeling, dus blijf goede moed houden want het kan ook goed aflopen!