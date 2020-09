De satirische animatieshow Tooning Out The News zou voor het eerst op de buis verschijnen op 16 maart, maar dankzij covid-19 werd de première uitgesteld naar 7 april. Ook moest het productieproces aangepast worden: in plaats van een centrale studio om bewegingen van acteurs met behulp van motion capture op te nemen werd de productie opgesplitst en werken de animatoren vanuit hun eigen studio’s thuis. Het aan The Late Show with Stephen Colbert verbonden programma is bekend en berucht geworden om het feit dat ze gasten van de show niet met fluwelen handschoentjes aanpakken, maar deze aflevering waarin de infame racistische sheriff Joe Arpaio in tien minuten compleet met de grond gelijk gemaakt wordt, is een overtreffende trap in virtuoze (zeer terechte) karaktermoord en een voorlopig hoogtepunt van de show.