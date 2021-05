Deze week zorgde de onofficiële Star Wars dag May the Fourth voor een lichte opleving in The Force. De eerste aflevering van de nieuwe animatieserie over een vijftal genetisch gemanipuleerde Clone Troopers The Bad Batch kwam online en er verschenen enkele documentaires over Star Wars op Disney+. Het Star Wars universum bekeken door de ogen van een Stormtrooper is een interessant gegeven dat we nog niet vaak in de films terug hebben gezien. In de gelauwerde fanfilm TK-436: A Stormtrooper Story van Samtubia & Samgoma Edwards verplaatsen we ons in de laarzen van een voetsoldaat voor The Empire.