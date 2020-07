De Spaanse regisseur Alberto Mielgo was een cruciale factor in het bepalen van de visuele stijl als de oorspronkelijke production designer van Spider-Man: Into the Spider-Verse, maar moest om onbekende redenen de film verlaten en kreeg uiteindelijk de credit ‘visual consultant’. Met de trailer voor Watch Dogs: Legion genaamd Tipping Point verkent Mielgo de gestileerde esthetiek van Spider-Man: Into the Spider-Verse verder en schetst hij de wereld waarin het spel zich afspeelt. De setting is een dystopisch Londen waarin een beveiligingsbedrijf genaamd Albion de dienst uitmaakt en persoonlijke vrijheid door een surveillancemaatschappij is weggevaagd. Dat het dystopische scenario door recente ontwikkelingen angstaanjagend aannemelijk aanvoelt geeft de short een extra lading.