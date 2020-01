Cine Short: The Turning Point

De Britse animator en illustrator Steve Cutts heeft op 24-jarige leeftijd de wereld verblijd met een jaloersmakend aantal briljante animatiefilms, waaronder zijn debuutfilm In The Fall, die hij maakte in 2011 toen hij 16 was, de online cultshort MAN uit 2012 en de door Miami Vice geïnspireerde Simpsons Couch Gag in 2016. Hij werkte samen met Moby voor de videoclips Are You Lost In The World Like Me? en In This Cold Place. Steve Cutts maakt duister humoristische animatie over deprimerende onderwerpen, zoals smartphoneverslaving, uitstervende diersoorten, verslaving en overconsumptie. Hij won prijzen op het Filmfestival van Annecy en twee Webby Awards en de Cine Short van vandaag is zijn nieuwste film The Turning Point.