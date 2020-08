Tijdreizen is hip. Of het nu komt door het feit dat de wereld langzaam maar zeker af lijkt te glijden naar een apocalyptisch ravijn of omdat scriptschrijvers op de filmacademie van elkaar hebben afgekeken, je kan tegenwoordig geen steen gooien in een fictief universum zonder een tijdreiziger voor het hoofd te stoten. Gelukkig valt het gegeven ook nog origineel uit te werken, zoals in de Cine Short van vandaag, de Zuid-Koreaanse film The Time Agent, geregisseerd door Jude Chun. En zoals je kan verwachten, staat Hollywood al aan de poort te rammelen om roofbouw te plegen: Derek Kolstad, de scenarist van de John Wick-franchise wil de short uitwerken tot een feature. Okay, misschien dat het dan toch een vette actiefilm oplevert met kinetisch pistoolballet en spetterende headshots in slow motion. Doe jezelf echter een plezier en kijk eerst deze contemplatieve short.