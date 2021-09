The Matrix kwam uit in 1999 en was op heel veel vlakken een waanzinnig vernieuwende film. Op het gebied van special effects, zeker, maar de film had een originele online marketingcampagne en de filosofische elementen die verweven werden in een blockbuster hebben een nooit aflatende stroom aan (academische) analyses en menig kroeggesprek voortgebracht. Lukt het The Matrix Resurrections om twee decennia (en twee minder goed ontvangen sequels) later een vergelijkbare impact te hebben? We zullen het moeten afwachten, maar ondertussen geeft de trailer ons al wel aangename kriebels.