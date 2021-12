Volgende week komt de reboot/sequel The Matrix Resurrections uit, 18 jaar nadat The Matrix Revolutions in de bioscoop te zien is geweest en meer dan 20 jaar na het uitkomen van het origineel The Matrix. The Matrix betekende een doorbraak voor actiefilms, praktische special effects en CGI-effecten (Computer Generated Imagery) in het bijzonder. Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss keerden terug om samen met Lana Wachowski en James McTeigue en John Gaeta in de Unreal 5 Engine een interactieve demo te maken die zich afspeelt in de Matrix zelf. Voor de originele film in 1999 koste het renderen van een enkele frame nog uren, maar nu kunnen de huidige consoles in real time beelden laten zien die fotorealistisch zijn. We mogen hopen dat dit slechts een voorproefje is op een nieuwe game, en vanaf volgende week kunnen we ons weer verdiepen in de mysteries van The Matrix.