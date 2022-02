In The Gunfighter van regisseur Eric Kissack stapt een vermoeide vreemdeling een saloon binnen met stevige dorst, maar als blijkt dat iedereen de stem van de alleswetende verteller kan horen, ontstaat een ongemakkelijke situatie. Het ongemak wordt nog versterkt als blijkt dat de verteller een sadistische klootzak met de stem van Nick Offerman is die maar al te graag de zaak laat ontsporen. Enjoy the Short, y’all!