Het vijfde seizoen van de animatieserie Rick and Morty viel niet bij iedereen in de smaak: wellicht is Justin Roiland te druk met zijn eigen serie Solar Opposites of zijn gamestudio Squanch Games en ook Dan Harmon heeft met Krapopolis en The Sirens of Titan twee nieuwe series op zijn to-do lijstje staan. Misschien is het concept van het multiversum nu Marvel het omarmd heeft te mainstream geworden. Of wellicht hongeren we als publiek wispelturig naar vers bloed en zijn we de laatste jaren verwend door het exponentieel gegroeide aanbod dat we via streamingdiensten tot ons kunnen nemen. Voor diegenen die nog niet genoeg hebben van de bezopen wetenschapper en zijn puberende kleinzoon valt er genoeg te genieten dankzij de vele zijprojecten rond Rick and Morty zoals de korte anime-films die de afgelopen jaren zijn gemaakt. The Great Yokai Battle of Akihabara (hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar The Great Yokai War van Takashi Miike) van Masaru Matsumoto brengt Rick en Morty naar de wijk Akihabara in Tokio als Rick op zoekt gaat naar de prefecte moer om zijn broodrooster te repareren. Natuurlijk ontstaan er problemen en binnen korte tijd vecht Rick in een gigantische robot met een slijmerige Kaiju.