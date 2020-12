De Canadese onafhankelijke animator Nick Cross werkte als art director onder andere mee aan Over the Garden Wall, Infinity Train en Summer Camp Island. Zijn eigen portfolio omvat onder meer de shorts The Waif of Persephone, Yellow Cake en The Pig Farmer en de langverwachte feature Black Sunrise. Of Cross deze film ooit weet af te ronden zodat we zijn magnum opus volledig kunnen bewonderen is al bijna een decennium de vraag, maar we hebben flarden kunnen zien in trailers en nu heeft Cross ook beelden uit de film verwerkt in zijn meest recente short The Clockwork Elves. Ervaren psychonauten weten door deze titel al wat hen te wachten staat, voor de rest is het een al dan niet aangename verrassing.