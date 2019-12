Cine Short: The Cat Piano

Over een week verschijnt de nieuwste adaptatie van de musical Cats in onze bioscopen en de film belooft de meest geïnspireerde, van de pot gerukte flop van het jaar te worden. De recensies zijn vrijwel universeel vernietigend: de door middel van special effects in katten getransformeerde sterrencast buitelde in de verguisde trailer al door de diepste spelonken van de uncanny valley en in de uiteindelijke film weten ze daaruit blijkbaar niet te ontsnappen. Cats zou nog een cultklassieker kunnen worden in navolging van films als Zardoz, Xanadu en Showgirls, maar tenzij guilty pleasures of puur masochisme je ding zijn, lijkt de kans klein dat Cats de moeite van een bioscoopbezoek waard zal zijn.

Als tegengif presenteren wij de sfeervolle geanimeerde short The Cat Piano, waarin een gestoorde kunstenaar poezen katnapt om een kattenorgel te bouwen: een piano waarbij geluid wordt geproduceerd door katten te martelen. Gelukkig is er een dappere held tegen wil en dank: een dichter die gewapend met de duistere stem van Nick Cave in opstand komt tegen de maniakale muzikant. De beeldschone mix van film noir en fantasy zorgde ervoor dat The Cat Piano een kattenbak vol met prijzen binnen wist te halen en tien jaar later is de film nog steeds een lust voor het oog.