Cine Short: The Big Story

Op 5 februari overleed het beroemde Hollywood-icoon Kirk Douglas op 103-jarige leeftijd. Douglas maakte zijn filmdebuut in 1946 in The Strange Love of Martha Ivers en was voor het laatst in een film te zien in Illusion in 2004. In zijn bijna zestig jaar durende filmcarrière speelde Douglas in klassiekers als Ace in the Hole, Spartacus, Paths of Glory en The Fury. In de Cine Short van deze week neemt een jonge, ambitieuze journalist (Kirk Douglas) het op tegen zijn cynische, moeilijk te overtuigen redacteur (Kirk Douglas). Een mooie hommage aan een legendarische acteur.