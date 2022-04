The Batman van Matt Reeves heeft zich ontpopt als een succes aan de box office en bij de critici. In de met noir-invloeden doorwasemde film stapt Robert Pattison in de schoenen van de Dark Knight als The Riddler (gespeeld door Paul Dano) zich een bloederige weg baant door de hotemetoten van Gotham. In één van de laatste scènes van de film ontmoet The Riddler in het beruchte gekkenhuis Arkham Asylum een medegevangene in wie de geoefende Batfan The Joker herkent, gespeeld door Barry Keoghan. In een deleted scene die onlangs werd vrijgegeven zien we meer van zijn interpretatie van deze superschurk, waarbij Reeves volgens eigen zeggen werd geïnspireerd door de vertolking van Conrad Veidt in de film The Man Who Laughs uit 1928, één van de originele inspiratiebronnen voor het originele Joker-personage dat in 1940 debuteerde in de comics.