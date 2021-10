Het YouTube-kanaal van Bon Appétit kwam vorig jaar in roerig vaarwater door het gedrag van de toenmalige hoofdredacteur Adam Rapoport, wiens vertrek een beerput opentrok van racisme en een vergiftigde bedrijfscultuur bij eigenaar Condé Nast. Anderhalf jaar later is het YouTube-kanaal nog steeds aan het bijkomen van de controverse en is er onder een nieuwe redactie ingezet op meer diversiteit voor en achter de camera. De immer enthousiaste fermentatiespecialist Brad Leone was de eerste uitblinker van het kanaal en zijn merktrouw werd beloond met een vaste rubriek genaamd Taste Testers (voorheen Taste Buds), waarin hij samen met een celeb een proefsessie onderneemt. In de eerste twee afleveringen waren talkshowhost Jimmy Kimmel en Marvel-ster Elizabeth Olsen via een virtuele link aan de beurt, gisteren kwam Paris Hilton opdraven om samen met Brad verschillende soorten bessen te proeven en jam te maken. De combinatie van de ongepolijste flapuit Leone en de zorgvuldig gecureerde Hilton, die in haar eigen kookshow heeft laten zien dat ze niet veel kaas heeft gegeten van koken, zorgde voor veel reuring en hilariteit online. Voor eenieder die geen flauw idee heeft wie deze twee mensen zijn: stel je voor dat een overactieve golden retriever het scherm deelt met een stoned schoothondje.