In de YouTube-serie Tales from the Trip vertellen stand-up comedians en acteurs over hun trippy ervaringen die tegelijkertijd in een toepasselijk leipe manier in animatie worden uitgebeeld. Voor de liefhebber zijn er twee seizoenen aan materiaal online te vinden, in de Cine Short zetten we een bijdrage van Duncan Trussell in het zonnetje. Trussell herken je misschien als de drijvende kracht achter de hallucinante Netflix-serie The Midnight Gospel, hier vertelt hij waarom het geen goed idee is om te trippen tijdens een date.