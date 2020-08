Hoe komt het toch, dat de wereld zo’n gigantische teringbende is geworden? De afgelopen maanden vragen steeds meer mensen zich dit af en een aantal van de pot gerukte complottheorieën beginnen steeds meer mainstream te worden. Geloven in een platte aarde, de Illuminati en/of dat de wereld overheerst wordt door een kannibalistisch, bloeddorstig pedofielennetwerk is natuurlijk een onnozele bezigheid. De waarheid is dat God een fröbelende computerprogrammeur is die constant zijn aandacht verliest omdat hij zijn met elkaar vechtende kleuters uit elkaar moet trekken en omdat zijn cherubijnen liever vette riffs op een lier raggen dan hun werk te doen en de helpdesk te bemannen. Zoals te zien in deze charmante short van de Tumblehead studio uit Denemarken.