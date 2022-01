Op zijn YouTubekanaal Some More News behandelt de komiek Cody Johnston Amerikaanse politiek en actualiteiten in de vorm van een fictief nieuwsprogramma met behulp van zijn sidekick Katy en een gestoorde sokpop genaamd Warmbo. Een aflevering van Some More News van twee jaar geleden speelde zich af in het Star Wars universum, waarin politieke strubbelingen door een ander filter werden bekeken. En vlak voor de jaarwisseling kwam het eerste deel van een tweeluik uit waarin Some More News in het Marvel Cinematic Universe is terecht gekomen. Het tweede deel staat inmiddels ook online, samen goed voor meer dan anderhalf uur politiek geëngageerde Marvel-satire. Het knappe is dat de politieke lading niet vertroebeld wordt door het Marvel-sausje, terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat deze afleveringen gemaakt zijn met veel liefde voor het bronmateriaal.