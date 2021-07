Het derde seizoen van de zwartgallig satirische superheldenserie The Boys verschijnt in de niet al te verre toekomst op Amazon Prime en zal tevens gevolgd worden door een spin-off die zich afspeelt op een superheldenuniversiteit. Als voorproefje werd op het YouTube-kanaal van Vought International (de boosaardige multinational die in de serie in elke giftige pap wel een vinger heeft gestoken) een nieuwsitem geplaatst afkomstig uit een fictief actualiteitenprogramma uit The Boys. De satire zou wat scherper kunnen aangezien de krankzinnige dieptepunten die Fox News en dergelijke zenders regelmatige bereiken niet worden aangeboord, maar wellicht is er wat dat betreft ruimte om te groeien. Er zullen regelmatig nieuwe shorts op het kanaal verschijnen om de connecties tussen het tweede en het derde seizoen te versterken: naast dit nieuwsitem is een videoclip van de heldin Starlight te bewonderen.