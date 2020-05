Lang, lang geleden, in een ogenschijnlijk zorgeloos verleden… nou oké, het was 2016 toen het kleurrijke kunstenaarskwintet Questions Collective in Plantage Dok de voorstelling Internet The Musical opvoerde. Een hilarisch en bizar spektakelstuk met zang, dans en poppenspel dat de verbijsterende essentie van online zijn wist te vertalen naar een live-ervaring. Nu we wereldwijd collectief aan onze beeldbuis gekluisterd zijn, is internet belangrijker geworden in ons leven dan ooit tevoren. Tijd voor een sequel dus: Internet The Musical is nieuw leven ingeblazen, maar nu als een daadwerkelijk online initiatief dat al meer dan vijftig kunstenaars uit elf landen heeft gerekruteerd om samen een voorstelling te maken die uiteindelijk offline uitgevoerd zal worden, wanneer dat weer kan. Als voorproefje kwam gisteren de officiële muziekvideo uit van Server Appreciation Anthem, een ode aan alle hardwerkende servers die ons verbinden.