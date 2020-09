De website Serious Eats lanceerde de carrière van de Amerikaanse kok J. Kenji Lopez-Alt die met de column Food Lab de wetenschap inschakelde om de optimale recepten voor iconische gerechten te achterhalen. Het succes van de column zorgde ervoor dat Lopez-Alt zelf inmiddels gezien wordt als de arbiter van gerechten en kooktechnieken en dat komt natuurlijk optimaal tot zijn recht op YouTube. Mocht je dus enigszins geïnteresseerd zijn in koken en/of hongerig zijn naar kennis, dan kun je in onderstaande video de beste manier ontdekken om een hele kip te roosteren. Andere video’s gaan onder andere over de optimale cheeseburger, de beste methode om steak te bereiden en hoe je het beste water kan koken. Zowel voor de absolute beginner alsmede voor de ervaren chef valt er dus meer dan genoeg te leren en te vermaken.